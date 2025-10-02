Salerno due giorni con Incontri | danza contemporanea tra ecologia ritualità e ricerca interiore

4 – 5 OTTOBRE, SALA PASOLINI Sabato 4 ottobre. Alle ore 21, alla Sala Pasolini di Salerno, prosegue “Incontri”, la rassegna di danza contemporanea organizzata dall’ Associazione Campania Danza con la direzione artistica di Antonella Iannone. In scena un’anteprima della Cornelia Dance Company con le coreografie di Mauro De Candia e Antonio Ruz. “To my skin” è un dittico che affronta il tema eco-ambientale con due visioni complementari: “BeforeAfter” di Mauro De Candia: rompe i confini fragili tra uomo e natura. Strutture apparentemente statiche rivelano trasformazioni imprevedibili. Corpi che fendono lo spazio creando movimento, come se la pelle stessa implodesse sotto il gelo. 🔗 Leggi su Zon.it

