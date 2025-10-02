Salerno due giorni con Incontri | danza contemporanea tra ecologia ritualità e ricerca interiore
4 – 5 OTTOBRE, SALA PASOLINI Sabato 4 ottobre. Alle ore 21, alla Sala Pasolini di Salerno, prosegue “Incontri”, la rassegna di danza contemporanea organizzata dall’ Associazione Campania Danza con la direzione artistica di Antonella Iannone. In scena un’anteprima della Cornelia Dance Company con le coreografie di Mauro De Candia e Antonio Ruz. “To my skin” è un dittico che affronta il tema eco-ambientale con due visioni complementari: “BeforeAfter” di Mauro De Candia: rompe i confini fragili tra uomo e natura. Strutture apparentemente statiche rivelano trasformazioni imprevedibili. Corpi che fendono lo spazio creando movimento, come se la pelle stessa implodesse sotto il gelo. 🔗 Leggi su Zon.it
In questa notizia si parla di: salerno - giorni
Salerno, è morto dopo due giorni il bimbo di 7 anni caduto in piscina: la Procura dispone il sequestro della salma
Salerno, morto dopo 8 giorni operaio ferito in esplosione fabbrica
Oltre 400 giorni per una visita in provincia di Salerno: l’indignazione di Polichetti (Udc)
EireneFest - Festival del libro per la pace e la nonviolenza - Unisa 29 settembre-2 ottobre 2025 L'Università degli Studi di Salerno dedica quattro giorni intensi alla cultura della pace e della nonviolenza. Il nostro dipartimento, il DiSPaC - Università degli Studi - facebook.com Vai su Facebook
Salerno, due giorni con “Incontri”: danza contemporanea tra ecologia, ritualità e ricerca interiore - 4 – 5 OTTOBRE, SALA PASOLINI Sabato 4 ottobre Alle ore 21, alla Sala Pasolini di Salerno, prosegue “Incontri”, la rassegna di danza contemporanea ... Riporta zon.it
A Salerno gli specialisti europei - Al via questa mattina a Salerno, presso il Lloyd’s Baia Hotel, il congresso internazionale di ortopedia organizzato dai dottori Ernesto Pintore, Donato ... Si legge su msn.com