Venerdì 3 ottobre 2025 – ore 20:00 Salerno – Complesso San Michele “Il Genio e l’infinito” Mozart e Salieri, Leggenda e verità Costantino Catena e Ensemble Salerno Classica Il concerto. Domani, venerdì 3 ottobre 2025 alle ore 20:00, al Complesso San Michele a Salerno, si terrà il quinto appuntamento di “San Michele in Musica – incontri tra note e sapori”, con il concerto “Mozart e Salieri, leggenda e verità”. In occasione del bicentenario della morte di Antonio Salieri, un dualismo leggendario in dialogo nella Vienna dell’epoca: Antonio Salieri e W.A. Mozart. Due concerti con Costantino Catena (testi e pianoforte) e l’ Ensemble di Salerno Classica composto da: Francesco D’Arcangelo – violoncello. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Salerno Classica, quinto ed ultimo incontro di “San Michele in Musica” tra note e sapori