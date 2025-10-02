Salerno Ciro Sammartino si dimette da segretario cittadino di Noi Moderati

L'avvocato Ciro Sammartino ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di segretario cittadino di Noi Moderati. Una scelta, spiega in una nota, maturata dopo un'attenta riflessione e legata a un nuovo percorso politico.Le dimissioniLa decisione è stata ufficializzata dallo stesso Sammartino. 🔗 Leggi su Salernotoday.it