Salerno Ciro Sammartino si dimette da segretario cittadino di Noi Moderati

Salernotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'avvocato Ciro Sammartino ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di segretario cittadino di Noi Moderati. Una scelta, spiega in una nota, maturata dopo un'attenta riflessione e legata a un nuovo percorso politico.Le dimissioniLa decisione è stata ufficializzata dallo stesso Sammartino. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: salerno - ciro

Salerno, consigliere 5Stelle si dimette: «Non condivido le scelte del Movimento» - «Ho deciso di protocollare le mie dimissioni da consigliere comunale per rimarcare una posizione politica in dissenso completo con la linea politica del Movimento a livello regionale. Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Salerno Ciro Sammartino Dimette