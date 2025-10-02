Salerno Ciro Sammartino si dimette da segretario cittadino di Noi Moderati
L'avvocato Ciro Sammartino ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di segretario cittadino di Noi Moderati. Una scelta, spiega in una nota, maturata dopo un'attenta riflessione e legata a un nuovo percorso politico.Le dimissioniLa decisione è stata ufficializzata dallo stesso Sammartino. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: salerno - ciro
In esclusiva a Salerno, CIRO VILLANO docente del Corso di Teatro presso AMADEUS Musica & Arte per info 3479681412 dal 6 ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Salerno, consigliere 5Stelle si dimette: «Non condivido le scelte del Movimento» - «Ho deciso di protocollare le mie dimissioni da consigliere comunale per rimarcare una posizione politica in dissenso completo con la linea politica del Movimento a livello regionale. Lo riporta ilmattino.it