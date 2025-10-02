Salerno Aladino – Le notti d’Oriente apre la 14ª edizione di C’era una volta – I Family Show
Domenica 5 ottobre al Teatro delle Arti di Salerno tre imperdibili repliche alle ore 11:00, 17:00 e 19:15 La magia prende vita sul palco del Teatro delle Arti di Salerno con “Aladino – Le notti d’Oriente”, spettacolo inaugurale della 14ª edizione di C’era una volta – I Family Show, la fortunata rassegna dedicata alle famiglie firmata dalla Compagnia dell’Arte. Un appuntamento da non perdere: grandi e piccini saranno accompagnati in un viaggio straordinario tra sogni, magia e amicizia senza confini. Lo spettacolo. Diretto dal regista Antonello Ronga, lo spettacolo è liberamente ispirato al celebre racconto persiano Aladino e la lampada meravigliosa, tratto dalla raccolta Le Mille e una Notte. 🔗 Leggi su Zon.it
In questa notizia si parla di: salerno - aladino
Compagnia dell'Arte. Alan Menken · Arabian Nights (2019) (From "Aladdin"/Instrumental). ALADINO TI ASPETTA A TEATRO! Il 5 ottobre al Teatro delle Arti va in scena uno degli spettacoli più amati della nostra stagione: ALADINO! Un viaggio - facebook.com Vai su Facebook
“Aladino – Le notti d’Oriente” apre la 14ª edizione di C’era una volta – I Family Show - La magia prende vita sul palco del Teatro delle Arti di Salerno con “Aladino – Le notti d’Oriente”, spettacolo inaugurale della 14ª edizione di C’era una ... Scrive napolivillage.com
La magia senza tempo di Aladin. Notti d’Oriente sulle note dei Pooh - Dopo dieci anni torna in scena, grazie alla compagnia dell’ora, lo spettacolo ‘Aladin, il musical’ frutto della penna di Stefano D’Orazio con le musiche dei Pooh, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e ... Secondo msn.com