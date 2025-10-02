Salento | 7 autovelox ai raggi x Pronta una pioggia di ricorsi

È online dal 30 settembre scorso la piattaforma del ministero dei Trasporti per censire tutti gli autovelox in Italia, con scadenza al 30 novembre per Comuni e Polizia stradale. Dal 1°. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento: 7 autovelox ai raggi x. Pronta una pioggia di ricorsi

In questa notizia si parla di: salento - autovelox

Scarica il calendario dei controlli che saranno effettuati a ottobre sulle strade del Salento monitorate dalla Polizia Provinciale. Attenzione, quindi, a autovelox, telelaser e postazioni fisse - facebook.com Vai su Facebook

Salento: 7 autovelox ai raggi x. Pronta una pioggia di ricorsi - È online dal 30 settembre scorso la piattaforma del ministero dei Trasporti per censire tutti gli autovelox in Italia, con scadenza al 30 novembre per Comuni e Polizia stradale. Come scrive quotidianodipuglia.it

Salento, quanto hanno fatturato i Comuni tra autovelox e Ztl? Ecco i dati - 421,17 euro nel 2023 ma a sorprendere sono i dati dei piccoli comuni come Otranto (915. Da quotidianodipuglia.it