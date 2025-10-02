Salanetti a carte bollate Depositato il ricorso al Tar | Impianto senza futuro

Il ricorso al Tar contro la Regione per l’autorizzazione concessa a Retiambiente alla realizzazione dell’impianto di Salanetti, sul riciclo di prodotti assorbenti per l’igiene intima e di scarti tessili, è stato notificato lo scorso 25 settembre. Ne fornisce notizia il Comune di Porcari che punta il mirino anche sull’acquisto del capannone che doveva rappresentare la sede della struttura, ma che invece dovrà essere demolito. Andiamo con ordine. Presentato dall’avvocato Roberto Camero, l’atto pone l’accento sia su questioni tecniche sia normative, sulle contraddizioni di un progetto giudicato insostenibile dal punto di vista economico e ambientale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

