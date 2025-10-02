Sainz test drive adrenalinico a bordo del Ford Raptor T1+ Dakar del padre

Gazzetta.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pilota spagnolo, portacolori del team Williams nel campionato del mondo di Formula 1, si è dilettato al volante del Ford Raptor T1+ utilizzato dal padre alla Dakar. "È stato uno dei giorni più belli della mia vita. Ma a nessuno dei due piace fare il navigatore!". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sainz test drive adrenalinico a bordo del ford raptor t1 dakar del padre

© Gazzetta.it - Sainz, test drive adrenalinico a bordo del Ford Raptor T1+ Dakar del padre

In questa notizia si parla di: sainz - test

Leclerc e Sainz già in pista per i test in vista del 2023 - La Ferrari ha concluso la lunga trasferta di Abu Dhabi con la giornata di test sul circuito di Yas Marina. Riporta quotidiano.net

Il test drive drive della Ferrari F80 con Leclerc e Sainz - La Ferrari F80 è l’ultima arrivata nella famiglia delle supercar del Cavallino, erede di una dinastia iniziata con la GTO e proseguita con F40, F50, Enzo e LaFerrari. Secondo formulapassion.it

Cerca Video su questo argomento: Sainz Test Drive Adrenalinico