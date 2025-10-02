Sagra nazionale del Gorgonzola dop | Un successo da 140mila visitatori
Una tonnellata tonda di gorgonzola polverizzato fra banchi vendita e pentole, un bilancio finale di almeno 140 mila visitatori, "numeri impressionanti, un grande successo. Non per noi: per tutta la città". Tempo di bilancio per l’edizione numero 25 della Sagra nazionale del gorgonzola dop. Un "video riassunto" l’altra sera in consiglio comunale, la soddisfazione della presidente della Pro loco Donatella Lavelli, i ringraziamenti della sindaca Ilaria Scaccabarozzi. Qualche messa a punto in futuro e una pecca che fa infuriare la presidente: "Gli incivili: quelli che hanno abbandonato tanti, troppi rifiuti per le vie della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: sagra - nazionale
Serrone, tutto pronto per la 67ª Sagra del Cesanese con il palio nazionale delle botti. Il programma
La sagra nazionale del Gorgonzola
Le 3 sagre imperdibili in Lombardia del mese di Ottobre Fiera Nazionale del Tartufo Bianco a Borgofranco sul Po (MN). Tutti i fine settimana di ottobre con chiusura speciale il 27 Sagra della zucca bertagnina a Dorno (PV) dall’11 al 17 ottobre. Mostra d - facebook.com Vai su Facebook
Polentone alla carbonara, domani la #sagra nazionale a #piobbico con stand e masterclass - X Vai su X
Sagra nazionale del Gorgonzola dop: "Un successo da 140mila visitatori" - Una tonnellata tonda di gorgonzola polverizzato fra banchi vendita e pentole, un bilancio finale di almeno 140 mila ... Si legge su msn.com
Sagra del Gorgonzola 2025: programma, orari, dove mangiare, come arrivare, mappa, parcheggi e strade chiuse - Tra gli appuntamenti in programma per la Sagra Nazionale del Gorgonzola 2025 torna anche la Run&Gorgo, quinta edizione dell'apericorsa che alleggerisce la visita alla festa. Segnala mentelocale.it