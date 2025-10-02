Una tonnellata tonda di gorgonzola polverizzato fra banchi vendita e pentole, un bilancio finale di almeno 140 mila visitatori, "numeri impressionanti, un grande successo. Non per noi: per tutta la città". Tempo di bilancio per l’edizione numero 25 della Sagra nazionale del gorgonzola dop. Un "video riassunto" l’altra sera in consiglio comunale, la soddisfazione della presidente della Pro loco Donatella Lavelli, i ringraziamenti della sindaca Ilaria Scaccabarozzi. Qualche messa a punto in futuro e una pecca che fa infuriare la presidente: "Gli incivili: quelli che hanno abbandonato tanti, troppi rifiuti per le vie della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sagra nazionale del Gorgonzola dop: "Un successo da 140mila visitatori"