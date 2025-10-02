Sagra dei sapori torittesi | mandorla e cervellata di Toritto

La nuova edizione della Sagra dei Sapori Torittesi, in programma nei giorni 11 e 12 ottobre 2025 presso l'Area Mercatale di Toritto (BA). Due giornate imperdibili dedicate al gusto, alla tradizione e alla convivialità, pensate per valorizzare le eccellenze del nostro territorio e condividere, con. 🔗 Leggi su Baritoday.it