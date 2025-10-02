Saffi ’Le città di pianura’ gratis per 10 lettori
Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20.30. In sala arriva Le città di pianura, diretto da Francesco Sossai. Il film si svolge in Veneto e segue la storia di Carlobianchi e Doriano (Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla), due amici che hanno passato i cinquanta ma che si sentono ancora ragazzini. La loro vita è fatta di bevute e di notti interminabili in cui fanno immancabilmente le ore piccole, inseguendo sogni sfocati. Senza un soldo e senza una meta precisa, hanno un solo rituale sacro: l’ultimo giro da un bar all’altro, come se nel fondo di un bicchiere potessero ancora trovare un senso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Un supporto alle scuole superiori della città metropolitana di Firenze arriva attraverso una sinergia tra le istituzioni. La Fondazione CR Firenze ha donato agli istituti alberghieri Aurelio Saffi e Bernardo Buontalenti due furgoni, che serviranno per le attività dei ci - facebook.com Vai su Facebook
