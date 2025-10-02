Saelemaekers Juve, la rivelazione: il belga è l’intoccabile di Allegri, in estate ha bloccato l’arrivo di Vlahovic in rossonero. Il suo nome non era mai stato accostato direttamente alla Juventus, eppure è stato l’uomo chiave di una delle trattative più clamorose della scorsa estate. Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, è stato l’ago della bilancia nell’affare che avrebbe potuto portare Dusan Vlahovic in rossonero. Come svelato da Gazzetta.it, è stato proprio il “no” del Milan alla sua cessione a far saltare tutto. Durante l’ultima sessione di mercato, il club rossonero ha corteggiato a lungo Dusan Vlahovic, cercando una formula per convincere la Juve a lasciar partire il suo bomber. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Saelemaekers Juve, i bianconeri avevano fatto sul serio per l’esterno della Juve! Ecco cosa aveva frenato la trattativa: spunta un retroscena sul possibile scambio con quel giocatore