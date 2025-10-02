Saelemaekers al top Pulisic in velocità | è il Milan anti-Juve di Max per il ritorno allo Stadium

Gazzetta.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico rossonero torna a Torino da avversario dopo 12 anni e studia le mosse: il belga a tutta fascia, la qualità dell’americano contro difensori alti e grossi, Fofana che copre Modric. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Saelemaekers al top, Pulisic in velocità: è il Milan anti-Juve di Max per il ritorno allo Stadium

