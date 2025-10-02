Sacchi | De Bruyne oro di Napoli Dalla Juve una prova di forza ma doveva vincere
L'ex tecnico di Milan e Nazionale analizza la due giorni di Champions: "Tre vittorie e un pareggio in trasferta. Alzi la mano chi ci avrebbe scommesso alla vigilia".
Sacchi: «Conte costruisce un grande Napoli. Con De Bruyne il salto anche in Champions»
Sacchi: «De Bruyne non viene in Italia a svernare, sarà difficile togliere il pallone al Napoli»
Napoli ridimensionato, non basta De Bruyne: la sentenza di Sacchi spiazza
De Bruyne non sarà mai un problema per il Napoli, ma una risorsa da sfruttare (Sacchi) Alla Gazzetta. L'approccio del Napoli è stato perfetto dopo il ko di Milano. Non ho percepito tensione nei giocatori, la manovra mi è sembrata scorrere fluida.
Una sconfitta che non ridimensiona affatto il Napoli. Con un uomo in meno per 70 minuti, col City puoi solo perdere 2-0. Partita decisa dall'espulsione di Di Lorenzo al 20esimo. Conte toglie De Bruyne come Sacchi tolse Baggio a Usa 94. Splendido gol di Haal
De Bruyne non sarà mai un problema per il Napoli, ma una risorsa da sfruttare (Sacchi) - L'approccio del Napoli è stato perfetto dopo il ko di Milano.
De Bruyne crea, Hojlund spara e fa centro due volte. Il Napoli zoppica ancora ma vince grazie a quei due (2-1) - Per ora il Napoli delle grandi squadre ha il cinismo.