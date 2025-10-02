Sacchi | De Bruyne non è un problema ma la miglior risorsa di Conte

"> L’analisi dell’ex ct azzurro sulla due giorni di Champions: tre vittorie e un pareggio, buone sensazioni per le italiane Arrigo Sacchi, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, ha espresso entusiasmo per la due giorni di Champions League che ha visto protagoniste le squadre italiane. Dopo i successi di Inter e Atalanta, martedì, anche Napoli e Juventus hanno offerto prestazioni convincenti, seppur con risultati diversi. «Tre vittorie e un pareggio in trasferta – sottolinea Sacchi sulla Gazzetta dello Sport – chi ci avrebbe scommesso alla vigilia?». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com