Sacchi avverte | L’Inter ha mostrato un nuovo atteggiamento in Champions

Sacchi ha elogiato l'approccio tattico di Chivu e l'evoluzione del gioco dell'Inter nella vittoria contro lo Slavia Praga. Le sue parole. Arrigo Sacchi, ex commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha commentato l'andamento delle squadre italiane in Champions League, esprimendo particolare soddisfazione per la vittoria dell' Inter contro lo Slavia Praga. Intervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Sacchi ha sottolineato come la squadra di Cristian Chivu abbia finalmente mostrato segni di crescita tattica. L'ANALISI SULL'INTER – «Le vittorie di Inter e Atalanta, martedì, mi hanno dato entusiasmo.

