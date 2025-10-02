Sabato parte la rassegna Ottobrì - l’ottobre dei libri a Casa Bruschi
Arezzo, 2 ottobre 2025 – In occasione del fine settimana di Fiera Antiquaria la Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, è pronta ad accogliere amanti della lettura, turisti e concittadini. Sabato 4 ottobre prende il via Ottobrì - l’ottobre dei libri a Casa Bruschi, la rassegna dedicata alla lettura, all’arte e alla cultura. Alle 16:30 si terrà il primo appuntamento con il percorso didattico gratuito dedicato ai più giovani Casa Bruschi. che passione! Un’occasione per avvicinarsi con empatia all’arte e all’antiquariato oltre che per conoscere oggetti curiosi e ispirati al mondo animale come rane, cavalli, razze marine e colibrì. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: sabato - parte
Oviedo-Real Sociedad (sabato 30 agosto 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte tra Carbayones e Txuri-urdin?
La campagna “Manildo Presidente” parte a Treviso sabato 26 luglio
Tajani: "Contrari a occupazione di Gaza da parte di Israele" | Sabato riunione straordinaria del Consiglio Onu sul piano di Tel Aviv
Sabato 04 ottobre si parte in bici alla scoperta della periferia di Novellara con 9PEDALI! alle ore 14:30 340 4169018 ritrovo in Piazza Unità d'Italia quota di partecipazione 5 euro VI ASPETTIAMOOO! #OttobreRosa2025 #insiemeconilcuoresipuò - facebook.com Vai su Facebook
La rassegna di Santa Sofia sabato mostra di foto e jazz - Prosegue, sabato 3 maggio nella chiesetta di Santa Sofia, la rassegna “La poesia di Santa Sofia”, organizzata dal Comune di Torre d’Isola, Chiesetta Santa Sofia, e dal Comitato Civico per Torre ... Secondo laprovinciapavese.gelocal.it
Ruinas, sabato la "Rassegna dei Campanari" e la "Festa dell'Emigrato" - Inizia il lungo cartellone di eventi di agosto a Ruinas, presenti all’interno del cartellone “L’Estate Ruinese” a cura della Pro loco, con la collaborazione dell’amministrazione comunale. Secondo unionesarda.it