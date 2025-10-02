Sabato parte la rassegna Ottobrì - l’ottobre dei libri a Casa Bruschi

Arezzo, 2 ottobre 2025 – In occasione del fine settimana di Fiera Antiquaria la Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, è pronta ad accogliere amanti della lettura, turisti e concittadini. Sabato 4 ottobre prende il via Ottobrì - l’ottobre dei libri a Casa Bruschi, la rassegna dedicata alla lettura, all’arte e alla cultura. Alle 16:30 si terrà il primo appuntamento con il percorso didattico gratuito dedicato ai più giovani Casa Bruschi. che passione! Un’occasione per avvicinarsi con empatia all’arte e all’antiquariato oltre che per conoscere oggetti curiosi e ispirati al mondo animale come rane, cavalli, razze marine e colibrì. 🔗 Leggi su Lanazione.it

