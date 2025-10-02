Sabato il fumetto protagonista con Marco Santucci e Maria Laura Sanapo

E se d'un tratto l'eroe di Lugo perdesse i suoi connotati e sul monumento commemorativo nella piazza a lui dedicata, comparissero Topolino o La Cosa, l'uomo di pietra dei Fantastici 4, vestiti esattamente come lui? Fantasia? Si, quella dei disegnatori nazionali e internazionali chiamati in città dai titolari della fumetteria Momomanga che, proprio a Lugo, dedicano, ognuno con il suoi stile, un ricordo prendendo come spunto uno dei monumenti più caratteristici, quello all'asso degli assi Francesco Baracca. Dopo l'esordio affidato, il 6 settembre scorso, ad Andrea Castellan, "Casty", uno dei più celebri disegnatori della scuderia Disney, sabato 4 ottobre sarà il turno della coppia, nella vita come nel lavoro, formata da Marco Santucci e Maria Laura Sanapo, disegnatori impegnati soprattutto all'estero anche con l'americana Dc Comics.

