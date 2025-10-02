Sabato 4 ottobre torna il Mercatale sotto i portici di via Roma

Arezzo, 2 ottobre 2025 – Dalle ore 9 alle 19 protagonisti i tartufi ed i sapori dell'autunno. Nuovo appuntamento mensile sabato 4 ottobre con il Mercatale ad Arezzo. Dalle ore 9 alle 19 come sempre in concomitanza con la Fiera Antiquaria, sotto i Portici di via Roma ed in via Ser Petraccolo ci saranno dieci stand con prodotti a chilometro zero. La nuova edizione autunnale vedrà tra i protagonisti le prelibatezze stagionali: i prodotti del bosco e del sottobosco con tartufi, verdure e frutta di stagione, noci, legumi per le zuppe autunnali, zucche gialle, marmellate e mieli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sabato 4 ottobre torna il Mercatale sotto i portici di via Roma

