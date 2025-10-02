Sandro Sabatini, commentando la gestione della rosa dell’Inter da parte di Cristian Chivu, ha sottolineato le differenze con Inzaghi. Nel suo ultimo video sul canale YouTube, Sandro Sabatini ha parlato della gestione delle forze da parte di Chivu come nuovo allenatore dell’ Inter, in questo avvio di campionato, evidenziando come l’allenatore romeno stia adottando un approccio diverso rispetto al passato. LA GESTIONE DELLA ROSA – «Sono significative le parole di Dimarco verso Chivu. Quando l’anno scorso usciva sempre al 60? la gente diceva: ‘Ma non ce la fa veramente’. Anche io. Poi si scopre che Dimarco i 90? li può fare, ma allo stesso tempo Carlos Augusto ha trovato una propria dimensione sia al posto di Bastoni che di Dimarco». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sabatini sicuro: «Dimarco? Ora può giocare 90 minuti, mentre Carlos Augusto…»