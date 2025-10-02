Sabatini senza giri di parole sulla Juve: tutte le dichiarazioni del giornalista dopo la prestazione contro il Villarreal. Un’analisi spietata, che va oltre il risultato e colpisce al cuore i problemi tattici e mentali della Juventus. Nel suo editoriale post-Champions su YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha bocciato senza appello la prestazione dei bianconeri nel 2-2 contro il Villarreal, individuando un problema di fondo che le vittorie in rimonta del passato avevano solo mascherato. PAROLE – «Il problema della Juve non è che non sa più vincere, perché questo va detto dopo il quarto pareggio di fila, ma il vero problema è che non sa più difendere come squadra e questo andava detto anche quando i gol nel recupero contro Inter e Borussia Dortmund, avevano cancellato i gol subiti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sabatini senza giri di parole sulla Juve: «Il problema è che non sa più vincere e non sa più difendere come squadra. Tudor non mi ha convinto in questo aspetto, primo tempo da mani nei capelli»