Ryanair vara voli più frequenti da Bergamo per Amman Atene Varsavia Torna la rotta per Pescara

Ryanair ha annunciato un programma operativo da record negli aeroporti di Bergamo e di Malpensa per l’inverno 2025-2026, con una spinta decisa sullo scalo “Il Caravaggio” di Orio al Serio che rafforza la posizione di base più importante del vettore irlandese in Italia e nel sud Europa. Ben 80 le rotte operate da Bergamo, dove saranno aggiunti 2 aeromobili per un totale di 22 basati sullo scalo, e aumento delle frequenze su 30 rotte già operate, come tra cui Amman, Atene, Agadir, Edimburgo, Trapani e Varsavia, oltre al ripristino del collegamento con Pescara. L’annuncio è arrivato da Eddie Wilson, ceo Ryanair, che nella mattina di gioedì 2 ottobre ha sottolineato l’importanza fondamentale della collaborazione con Sacbo, giudicata una partnership strategica che continua ad accompagnare lo sviluppo dell’aeroporto di Milano Bergamo, dove il vettore irlandese ha programmato di trasportare 13,6 milioni di passeggeri nell’anno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Ryanair vara voli più frequenti da Bergamo per Amman, Atene, Varsavia. Torna la rotta per Pescara

In questa notizia si parla di: ryanair - vara

