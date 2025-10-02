Ryan Murphy svela novità sulla stagione di Monster dedicata a Luigi Mangione

la possibilità di raccontare il caso luigi mangione: una prospettiva futura. Il produttore e sceneggiatore Ryan Murphy ha espresso interesse nel narrare la vicenda di Luigi Mangione, un ingegnere italo-americano coinvolto in un grave episodio giudiziario. La storia, che ha suscitato grande clamore pubblico, riguarda l’accusa di omicidio nei confronti di Brian Thompson, amministratore delegato di UnitedHealthcare. Questa vicenda ha catturato l’attenzione dei media e del web, trasformandosi in un fenomeno virale. l’interesse di Ryan Murphy per i casi true crime. un background nel racconto delle storie criminali reali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

