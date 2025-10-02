Dopo le parole di Putin, il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha invitato alla massima prudenza nei confronti della Russia, sottolineando che «dobbiamo stare estremamente attenti con Putin». In un’intervista al Tg1, ha definito il leader del Cremlino «il nostro principale avversario, la principale minaccia nel lungo periodo» e ha avvertito che, con il potenziamento delle sue capacità militari, Mosca «potrebbe effettivamente rappresentare una minaccia credibile contro la Nato, come hanno sottolineato alcuni colleghi europei». Rutte ha ribadito che l’Alleanza Atlantica considera il sostegno all’Ucraina un impegno imprescindibile, ricordando il contributo fornito dall’Italia sin dall’inizio del conflitto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Rutte: «Siamo tutti in pericolo, un missile russo può colpire Roma»