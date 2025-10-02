Rutte | Siamo tutti in pericolo un missile russo può colpire Roma

Lettera43.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le parole di Putin, il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha invitato alla massima prudenza nei confronti della Russia, sottolineando che «dobbiamo stare estremamente attenti con Putin». In un’intervista al Tg1, ha definito il leader del Cremlino «il nostro principale avversario, la principale minaccia nel lungo periodo» e ha avvertito che, con il potenziamento delle sue capacità militari, Mosca «potrebbe effettivamente rappresentare una minaccia credibile contro la Nato, come hanno sottolineato alcuni colleghi europei». Rutte ha ribadito che l’Alleanza Atlantica considera il sostegno all’Ucraina un impegno imprescindibile, ricordando il contributo fornito dall’Italia sin dall’inizio del conflitto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

rutte siamo tutti in pericolo un missile russo pu242 colpire roma

© Lettera43.it - Rutte: «Siamo tutti in pericolo, un missile russo può colpire Roma»

In questa notizia si parla di: rutte - siamo

Rutte: La Nato prende seriamente gli attacchi ai gps, siamo al lavoro su cybersicurezza ibrida – Il video

Ucraina, Rutte (Nato): Droni russi in Polonia? Mosca ha notato che siamo addestrati

Rutte: “Siamo tutti in pericolo, i missili russi potrebbero colpire Roma, Amsterdam o Londra”. E Putin minaccia Kiev su Zaporizhzhia e critica la Francia per la petroliera

rutte siamo tutti pericoloRutte, 'tutti in pericolo, Mosca può colpire anche Roma' - "Siamo tutti in pericolo, i più avanzati missili russi potrebbero colpire Roma, Amsterdam o Londra a cinque volte la velocità del suono. Da msn.com

rutte siamo tutti pericoloRutte: "Siamo tutti in pericolo, missili russi potrebbero colpire anche Roma" - I più avanzati missili russi potrebbero colpire a cinque volte la velocità del suono. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rutte Siamo Tutti Pericolo