Rutte | Siamo tutti in pericolo i missili russi potrebbero colpire Roma Amsterdam o Londra E Putin minaccia Kiev su Zaporizhzhia e critica la Francia per la petroliera

“Siamo tutti in pericolo. I più avanzati missili russi potrebbero colpire Roma, Amsterdam o Londra a cinque volte la velocità del suono. Non possono essere intercettati con i nostri sistemi anti-missile tradizionali. Perciò sono un gravissimo pericolo. Significa che siamo tutti sul fronte orientale, non solo l’Estonia, la Polonia o la Romania, ma anche l’Italia”. Parola del segretario della Nato Mark Rutte che lancia un alert inquietante sulle potenzialità di Mosca, se mai qualcuno le avesse messe in dubbio. “Dobbiamo stare estremamente attenti con Putin. È già il nostro principale avversario, la principale minaccia nel lungo periodo, ma dal punto dell’incremento delle sue capacità militari potrebbe effettivamente rappresentare una minaccia credibile contro la Nato, come hanno sottolineato alcuni colleghi europei” Il presidente Vladimir Putin sembra respingere gli allarmi (“Calmatevi e pensate finalmente ai vostri problemi”), ma al tempo stesso minaccia Kiev e critica la Francia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
