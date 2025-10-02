Russia tutti in piazza contro Putin | organizzata la protesta più grande della storia
A Mosca, una protesta inedita trasforma la burocrazia in strumento di dissenso: centinaia di cittadini in fila davanti al Cremlino. Nel cuore di Mosca, un gesto apparentemente ordinario ha assunto i contorni di una delle mobilitazioni più sorprendenti degli ultimi anni. Centinaia di persone si sono presentate davanti al Cremlino non per protestare con cori e cartelli, ma per consegnare documenti, petizioni e denunce. Un atto silenzioso, ma eloquente, che ha trasformato la burocrazia in un’arma civile capace di mettere in difficoltà le strutture del potere. (Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com
In questa notizia si parla di: russia - tutti
Russia: Renzi, 'orgoglioso di Mattarella, tutti con te presidente'
“In Russia…”. Trump, la gaffe è clamorosa: l’ha detto davvero, davanti a tutti
Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: “tutti, da Trump a Meloni, vogliono la pace”
Ma esattamente la Russia all’Italia e alla UE cosa ha fatto ? Volete la guerra nucleare perché non siete d’accordo su quanto detto da Putin, da Biden, da Clinton, da Gorbachev , dalla CIA da tutti gli ambasciatori USA a Mosca, Kissinger che da decenni dicono, - X Vai su X
Gli Stati Uniti autorizzano l'Ucraina ad attaccare la Russia in profondità e valutano l'invio di missili Tomahawk. Decreto di Putin, nuova chiamata alle armi per 135 mila russi. Ue, il Consiglio al lavoro per aggirare il veto ungherese all'adesione di Kiev. Tutti gli a - facebook.com Vai su Facebook
Russia, tutti in piazza contro Putin: organizzata la protesta più grande della storia - Senza slogan né striscioni, la mobilitazione russa più significativa degli ultimi tempi racconta un nuovo modo di opporsi al potere. notizie.com scrive
Russia, Unicredit allenta ancora la presa a Mosca - Restrizioni verso le imprese locali in attesa di uscire da Mosca con le attività retail entro metà del ... Come scrive milanofinanza.it