Russia tutti in piazza contro Putin | organizzata la protesta più grande della storia

Notizie.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Mosca, una protesta inedita trasforma la burocrazia in strumento di dissenso: centinaia di cittadini in fila davanti al Cremlino. Nel cuore di Mosca, un gesto apparentemente ordinario ha assunto i contorni di una delle mobilitazioni più sorprendenti degli ultimi anni. Centinaia di persone si sono presentate davanti al Cremlino non per protestare con cori e cartelli, ma per consegnare documenti, petizioni e denunce. Un atto silenzioso, ma eloquente, che ha trasformato la burocrazia in un’arma civile capace di mettere in difficoltà le strutture del potere. (Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

