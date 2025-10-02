Russia | Risposta appropriata se Tomahawk a Ucraina Zelensky | Mosca può violare spazio aereo ovunque in Europa

(Adnkronos) – La Russia risponderà "in modo appropriato" se gli Stati Uniti forniranno i missili da crociera americani Tomahawk all'Ucraina. A dichiararlo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, stando a quanto riferito dall'agenzia di stampa Tass. Durante il suo ultimo incontro con il presidente Usa Donald Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato anche della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

