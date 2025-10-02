Russell ancora senza rinnovo con la Mercedes | Non credo di essere un duro a trattare

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

George Russell non sa ancora niente del suo futuro, nessuna notizia dal fronte Mercedes per il rinnovo di contratto. Si dice tranquillo e pensa al GP di Singapore in arrivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: russell - rinnovo

F1, George Russell: “Rinnovo per il 2026? Per ora nessun contratto, ma non c’è fretta”

F1, Toto Wolff conferma: “Il rinnovo di George Russell sarà ufficializzato a breve”

F1, George Russell: “Bello tornare in pista! Il rinnovo? Stiamo andando nella direzione giusta”

russell senza rinnovo mercedesRussell ancora senza rinnovo con la Mercedes: “Non credo di essere un duro a trattare” - George Russell non sa ancora niente del suo futuro, nessuna notizia dal fronte Mercedes per il rinnovo di contratto ... Come scrive fanpage.it

russell senza rinnovo mercedesGP Singapore 2025 – Mercedes, Russell: “Nessuna novità sul rinnovo” - Oltre all'incognita delle temperature, che per tutto il Mondiale 2025 ha reso poco costante l’andamento ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Russell Senza Rinnovo Mercedes