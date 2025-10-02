Rui Pedro Braz Inter, le ultime sul possibile nuovo direttore sportivo del club nerazzurro in caso di addio di Ausilio. Tutti i dettagli. Rui Pedro Braz, dirigente portoghese con una lunga e vincente esperienza al Benfica, ha recentemente concluso un accordo con l’ Al Ahli, club della Saudi Pro League, per diventare il nuovo direttore sportivo della squadra saudita. La notizia è stata confermata da Fabrizio Romano, che ha reso noto che l’accordo è stato concluso con effetto immediato. La scelta di Braz, però, segna anche la fine di una possibile “concorrenza” per il ruolo di direttore sportivo all’ Inter, dove il suo nome era stato preso in considerazione in caso di un addio di Piero Ausilio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rui Pedro Braz Inter, sfumano le voci per il possibile nuovo ds: c’è l’accordo con l’Al Ahli