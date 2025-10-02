Rui Pedro Braz all’Al Ahli | sfuma l’ipotesi Juventus per il dirigente portoghese

2 ott 2025

Rui Pedro Braz approda nella Saudi Pro League: accordo ufficiale con l’Al Ahli e addio ai rumors che lo volevano nel nuovo organigramma bianconero Un altro nome accostato alla Juventus per il futuro prende una strada diversa. Rui Pedro Braz, dirigente portoghese con un passato di grande successo al Benfica, è stato ufficialmente nominato nuovo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

In questa notizia si parla di: pedro - braz

