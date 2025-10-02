Rui Pedro Braz Al Ahli non sarà lui il nuovo dirigente della Juve! Accordo trovato col club arabo | tutti i dettagli sulla scelta del portoghese
Rui Pedro Braz Al Ahli, non sarà lui il nuovo dirigente della Juve: tutti gli aggiornamenti sul portoghese. Un altro nome che era stato accostato alla Juventus per il futuro si accasa altrove. Rui Pedro Braz, dirigente portoghese reduce da una lunga e vincente esperienza al Benfica, è ufficialmente il nuovo direttore sportivo dell’ Al Ahli, club della Saudi Pro League. L’accordo, come riportato da Fabrizio Romano, è stato concluso con effetto immediato. Si tratta di una mossa importante per il club arabo, che si assicura uno dei dirigenti più stimati del panorama europeo, noto per il suo fiuto nello scoprire talenti e per la sua abilità nel generare plusvalenze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Oficial: Rui Pedro Braz já tem novo clube e viaja para a Arábia Saudita - Dirigente esteve no futebol do Benfica desde 2021/22 e foi protagonista em vários mercados de transferência ao longo desse período, rumando agora à Arábia Saudita para representar as funções de direto ... msn.com scrive
Benfica: o novo clube de Rui Pedro Braz - Foi recrutado ainda na presidência de Luís Filipe Vieira, mas este renunciou ao cargo poucos dias depois, devido aos processos judiciais em que estava ... Come scrive sapo.pt