Rugani tocca quota 150 presenze con la Juventus | l’esordio stagionale col Villarreal gli vale un prestigioso traguardo in bianconero Tutti i dettagli

Rugani ha raggiunto 150 presenze con la Juventus: l’esordio stagionale col Villarreal è valso un grande traguardo in bianconero. Tutti i dettagli. Un traguardo che sa di fedeltà, un numero che racconta una storia di professionalità e di amore per la maglia. Nella notte di Champions League contro il Villarreal, Daniele Rugani ha tagliato il prestigioso traguardo delle 150 presenze con la Juventus. Un percorso lungo, iniziato quasi dieci anni fa, che lo consacra tra i veterani di questo gruppo. Un traguardo prestigioso. Entrato in campo nel finale per dare solidità alla difesa, il centrale toscano ha così raggiunto una cifra tonda importantissima, che testimonia la sua lunga e onorata militanza in bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

