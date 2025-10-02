Ruffano | anziani rapinati in casa nella notte Indagine dei carabinieri
Momenti di terrore per una coppia di coniugi di 79 e 77 anni, vittime di una rapina nella propria abitazione a Ruffano. Attorno alle 2, tre uomini con il volto coperto, di cui almeno uno armato di pistola, hanno fatto irruzione dopo aver infranto il vetro di una finestra con un martello. I malviventi hanno sorpreso i due nel sonno, costringendoli a consegnare denaro, gioielli e oggetti di valore. Per impedire alle vittime di chiedere aiuto, si sono impossessati anche dei telefoni cellulari, prima di fuggire con il bottino. I coniugi, sotto choc ma illesi, hanno poi raccontato l’accaduto ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori della rapina. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: ruffano - anziani
Notte di terrore a Ruffano: coppia di anziani rapinata dai ladri armati in casa https://trnews.it/2025/10/02/notte-di-terrore-a-ruffano-coppia-di-anziani-rapinata-dai-ladri-armati-in-casa/… - X Vai su X
TeleRama. . Proseguono le indagini sulla sparatoria avvenuta nei giorni scorsi a Ruffano, culminata con il ferimento di un 17enne. I carabinieri stanno indagando su un 17enne e su un 52enne, di Taurisano. Nei loro confronti eseguite anche perquisizioni e se Vai su Facebook
Ruffano: anziani rapinati in casa nella notte Indagine dei carabinieri - Attorno alle 2, tre uomini con il volto coperto, di cui almeno uno armato di pistola, hanno fatto irruzione dopo aver infranto il vetro di una finestra con un martello. Da noinotizie.it
Anziani rapinati in casa di notte in Salento, banditi armati di pistola - Momenti di terrore per una coppia di anziani sopresi la scorsa notte nel sonno da tre banditi penetrati all’interno della loro abitazione in una zona di campagna alla periferia di Ruffano, in provinci ... Scrive trmtv.it