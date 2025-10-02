Ruffano | anziani rapinati in casa nella notte Indagine dei carabinieri

Momenti di terrore per una coppia di coniugi di 79 e 77 anni, vittime di una rapina nella propria abitazione a Ruffano. Attorno alle 2, tre uomini con il volto coperto, di cui almeno uno armato di pistola, hanno fatto irruzione dopo aver infranto il vetro di una finestra con un martello. I malviventi hanno sorpreso i due nel sonno, costringendoli a consegnare denaro, gioielli e oggetti di valore. Per impedire alle vittime di chiedere aiuto, si sono impossessati anche dei telefoni cellulari, prima di fuggire con il bottino. I coniugi, sotto choc ma illesi, hanno poi raccontato l’accaduto ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori della rapina. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

