Rudi Garcia: «Roma, con il Lille io vincerò a prescindere. Gasperini ottimo allenatore ma non so se.». Le parole dell’ex tecnico giallorosso Rudi Garcia, attuale CT del Belgio, porta nel cuore due città e due club che hanno segnato profondamente la sua carriera: Lille e Roma. Per lui, la sfida odierna tra queste due squadre . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Rudi Garcia: «Roma, con il Lille io vincerò a prescindere. Gasperini ottimo allenatore ma non so se…»