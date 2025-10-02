Rudi Garcia | Roma con il Lille io vincerò a prescindere Gasperini ottimo allenatore ma non so se…

Calcionews24.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rudi Garcia: «Roma, con il Lille io vincerò a prescindere. Gasperini ottimo allenatore ma non so se.». Le parole dell’ex tecnico giallorosso Rudi Garcia, attuale CT del Belgio, porta nel cuore due città e due club che hanno segnato profondamente la sua carriera: Lille e Roma. Per lui, la sfida odierna tra queste due squadre . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

rudi garcia roma con il lille io vincer242 a prescindere gasperini ottimo allenatore ma non so se8230

© Calcionews24.com - Rudi Garcia: «Roma, con il Lille io vincerò a prescindere. Gasperini ottimo allenatore ma non so se…»

In questa notizia si parla di: rudi - garcia

Napoli e la svolta Antonio Conte: con Rudi Garcia diversi calciatori erano stati ormai considerati finiti

Napoli e la svolta Antonio Conte: con Rudi Garcia diversi calciatori erano stati ormai considerati finiti

Rudi Garcia toglie la fascia da capitano del Belgio a De Bruyne: “È la mia decisione definitiva”

rudi garcia roma lilleRoma-Lille, Garcia: "Club del mio cuore. Giallorossi forti ma non so se lotteranno per tutto" - Tra coloro che seguiranno più attentamente la sfida di Europa League di questa sera tra Roma e Lille c'è sicuramente il doppio ex Rudi. Lo riporta tuttomercatoweb.com

rudi garcia roma lilleNon solo Rudi Garcia: Lille serbatoio di talenti - In panchina: Lichtsteiner, Digne, Rami, Michel Bastos, Gabriel, Gervinho, Pépé, Ik ... Da ilromanista.eu

Cerca Video su questo argomento: Rudi Garcia Roma Lille