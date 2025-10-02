Rudi Garcia | Roma con il Lille io vincerò a prescindere Gasperini ottimo allenatore ma non so se…
Rudi Garcia: «Roma, con il Lille io vincerò a prescindere. Gasperini ottimo allenatore ma non so se.». Le parole dell’ex tecnico giallorosso Rudi Garcia, attuale CT del Belgio, porta nel cuore due città e due club che hanno segnato profondamente la sua carriera: Lille e Roma. Per lui, la sfida odierna tra queste due squadre . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Napoli e la svolta Antonio Conte: con Rudi Garcia diversi calciatori erano stati ormai considerati finiti
Rudi Garcia toglie la fascia da capitano del Belgio a De Bruyne: “È la mia decisione definitiva”
Corsa scudetto, la previsione di Rudi Garcia: "Può rivincere il Napoli, la Juve è sempre la Juve, atmosfera positiva al Milan. E sull'Inter..."
11 anni. È questo il tempo trascorso dall'ultima volta che la Roma si è affacciata in vetta dopo cinque giornate. Era l'epoca di Rudi Garcia, con quella cavalcata indimenticabile di dieci vittorie consecutive che incendiò i cuori di un'intera città, e poi con l'avvio tr
Roma-Lille, Garcia: "Club del mio cuore. Giallorossi forti ma non so se lotteranno per tutto" - Tra coloro che seguiranno più attentamente la sfida di Europa League di questa sera tra Roma e Lille c'è sicuramente il doppio ex Rudi. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Non solo Rudi Garcia: Lille serbatoio di talenti - In panchina: Lichtsteiner, Digne, Rami, Michel Bastos, Gabriel, Gervinho, Pépé, Ik ... Da ilromanista.eu