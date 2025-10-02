Rubati cavi di rame dalla pubblica illuminazione | una strada resta al buio

Agrigentonotizie.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora “cacciatori” di “oro rosso” in azione a Sciacca. Nelle scorsi notti, sono stati tagliati e portati via 750 metri di cavi di rame della pubblica illuminazione in via Marco Polo. La denuncia è stata già presentata, da un funzionario comunale, alla stazione dei carabinieri. E i militari. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

