Rubati cavi di rame dalla pubblica illuminazione | una strada resta al buio

Ancora “cacciatori” di “oro rosso” in azione a Sciacca. Nelle scorsi notti, sono stati tagliati e portati via 750 metri di cavi di rame della pubblica illuminazione in via Marco Polo. La denuncia è stata già presentata, da un funzionario comunale, alla stazione dei carabinieri. E i militari. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it