Rubati cavi di rame dalla pubblica illuminazione | una strada resta al buio
Ancora “cacciatori” di “oro rosso” in azione a Sciacca. Nelle scorsi notti, sono stati tagliati e portati via 750 metri di cavi di rame della pubblica illuminazione in via Marco Polo. La denuncia è stata già presentata, da un funzionario comunale, alla stazione dei carabinieri. E i militari. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: rubati - cavi
Campagna, furto nel cantiere dell’Alta Velocità: rubati cavi e materiale edile
Furto di rame a Uboldo, rubati i cavi elettrici dei punti luce
Gropello Cairoli, ladri di rame in azienda: rubati 1.200 metri di cavi
Rozzano, l'occhio del #drone smaschera i ladri di rame: recuperata una tonnellata di cavi rubati - X Vai su X
Tra stanotte e stamattina,sono stati rubati o presi per sbaglio dei cavi e un quadro elettrico di fronte al mio bar,devo fa denuncia e telecamere o vi siete sbagliati e li rimettete dentro? Grazie è..!! - facebook.com Vai su Facebook
Rubano cavi di rame per 90mila euro: 9 persone arrestate - Nove uomini sono stati arrestati dai Carabinieri di Macerata per aver rubato cavi di rame in un impianto fotovoltaico a Pollenza. Secondo rainews.it
Rozzano, i ghisa scoprono un deposito illegale con un drone: c’era una tonnellata di rame rubato - Il metallo era stato stoccato, in attesa di essere rivenduto sui circuiti del mercato nero. Da msn.com