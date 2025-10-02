Rubano gli zaini a tre ragazzi e poi minacciano un testimone | denunciati tre stranieri
La Polizia di Stato, al termine di un’articolata indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Parma, ha identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria due cittadini moldavi, di 37 e 31 anni, accusati di furto aggravato in concorso in Via Pertini.I fatti risalgono al luglio scorso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
