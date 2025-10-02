Rubano gli zaini a tre ragazzi e poi minacciano un testimone | denunciati tre stranieri

Parmatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato, al termine di un’articolata indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Parma, ha identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria due cittadini moldavi, di 37 e 31 anni, accusati di furto aggravato in concorso in Via Pertini.I fatti risalgono al luglio scorso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rubano - zaini

Rubano negli zaini in spiaggia: 5 minorenni denunciati

Rubano gli zaini da campeggio a un gruppo di scout durante il Giubileo: caccia ai ladri

Fanno il bagno all'Addaura, ladri svaligiano zaini e rubano telefonini: arriva la polizia, presi 2 giovani

rubano zaini tre ragazziAggrediscono tre coetanei fuori da un locale per derubarli: arrestati cinque ragazzi, c’è un minore - L’agguato fuori da una discoteca di via Pirelli, zona Bicocca: calci, pugni e schiaffi per cappellini e cellulare ... Lo riporta milano.repubblica.it

Tre 18enni rubano una Porsche e si schiantano contro un cancello, uno di loro muore - carrozzeria, si sono schiantati contro un cancello di un’azienda in ... Segnala blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Rubano Zaini Tre Ragazzi