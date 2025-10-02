Ruba un trolley in stazione poi indossa i vestiti che sono all' interno | 54enne denunciato

Parmatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino straniero di 54 anni gravemente indiziato del reato di furto ai danni di un cittadino italiano.La vittima, giunta in città per un colloquio di lavoro, era stata derubata del trolley all’interno della stazione.I fatti risalgono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: ruba - trolley

