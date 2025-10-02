Rottamazione 2026 arriva l’ipotesi della rata minima di 50 euro | di cosa si tratta
Sulla Rottamazione delle cartelle che sarà inserita nella legge di Bilancio 2026 filtrano nuove ipotesi, tra le quali una durata più ridotta rispetto ai 120 mesi di cui si era parlato nelle scorse settimane e una rata base mensile di 50 euro per evitare di frazionare troppo il debito verso il Fisco. Nuove simulazioni si renderanno necessarie per calibrare la definizione agevolata delle cartelle del prossimo anno all’obiettivo principale, che rimane quello di provare a svuotare il magazzino della riscossione. Ma, anche, di invogliare i debitori a mettersi in regola mettendo a loro disposizione strumenti ancora più vantaggiosi rispetto a quelli messi in campo con la Rottamazione quater. 🔗 Leggi su Lettera43.it
