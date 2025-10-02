rotatoria a goccia di via salicchi demolito il marciapiede appena fatto

La rotatoria a doppia goccia realizzata recentemente in via Salicchi continua a far discutere e generare perplessità. Dopo settimane di disagi da parte di cittadini e automobilisti, l’ultimo episodio lascia confusi: il marciapiede appena realizzato è stato demolito. Un gesto che solleva dubbi sulla pianificazione dei lavori e sulla gestione dell’intervento. L’opera, il cui costo preventivato era di 850mila euro, ora rischia di generare ulteriori spese, ma ancora non è chiaro quali modifiche siano previste. Per il momento non sono state fornite spiegazioni e continua a crescere la preoccupazione dei residenti e di chi deve percorrere la zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

