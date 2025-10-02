Rota Romana Konrad Maria Ackermann nuovo promotore di Giustizia
Come anticipato qualche giorno fa da Il Tempo, è iniziato quello che Oltretevere già definiscono «l'autunno caldo» per le nomine in Vaticano. Dopo quella di monsignor Filippo Iannone a nuovo prefetto del Dicastero per i Vescovi – casella precedentemente occupata nientemeno che dal nuovo pontefice – è iniziato lo spoils system di Papa Leone XIV. Già nei giorni scorsi sono state riempite caselle vacanti, come quella di secondo segretario personale di Prevost, oltre all'allontanamento dalla Segreteria di Stato di monsignor Roberto Campisi, nominato Osservatore permanente della Santa Sede presso l'Unesco seguendo l'intramontabile schema della promozionerimozione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: rota - romana
?il 10 ottobre 2025 dalle 15:00 alle 17:00, presso la Biblioteca Universitaria di Bologna - Aula Magna, si terrà il Seminario con Isabelle Poutrin (Université de Reims ChampagneArdenne): Le carte della Rota Romana a Bologna: esplorazioni e prospettive di - facebook.com Vai su Facebook
