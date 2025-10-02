Rossella Sensi | Sembravamo il male della Roma fui minacciata di morte pochi giorni dopo la nascita di mia figlia
La ex presidente della Roma, Rossella Sensi, figlia del compianto Franco Sensi, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Tanti i temi trattati dall’imprenditrice capitolina – oggi Sindaco del Comune di Visso (Macerata) -, spaziando tra passato e presente della club giallorosso. Le parole di Rossella Sensi. Sta continuando a seguire le orme di suo padre, come con la Roma di cui è stata prima ad, poi — dal 2008 al 2011 — presidente. «Mio padre mi ha insegnato tutto. O meglio, mio padre e mia madre mi hanno insegnato tutto e lo hanno fatto soprattutto con l’esempio, anche se in modo diverso: papà trasmetteva determinazione, entusiasmo, voglia di fare, costanza nel raggiungere un obiettivo, mia madre sapeva riportarci con i piedi per terra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
