Rossella Sensi | Papà pensava alla Roma anche l' ultimo giorno Per le minacce di morte ho avuto paura

Presidente dal 2008 al 2011dopo il padre Franco, oggi è sindaco di Visso: "L'emozione più grande? Lo scudetto. Quando abbiamo lasciato avrei dovuto spiegare meglio, ma ho ritrovato il rapporto coi tifosi. Con Totti c'è ancora grande affetto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rossella Sensi: "Papà pensava alla Roma anche l'ultimo giorno. Per le minacce di morte ho avuto paura"

TUNNEL APERTO! Visso: inaugurato oggi il tunnel lungo il quale avverrà la movimentazione di mezzi e materiali per la ricostruzione del centro storico. "E’ una giornata importante per noi - ha dichiarato Rosella Sensi, sindaca di Visso. - Finalmente possiamo - facebook.com Vai su Facebook

