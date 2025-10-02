Rosmy torna con Dare tutto per non scomparire feat Alter Echo String QuartetIl nuovo singolo tra radici e memoria Un brano che celebra le nostre origini più autentiche la forza di andare avanti nonostante tutto e la bellezza dei luoghi che rischiano di scomparire
Poliedrica artista lucana, milanese d’adozione, vincitrice del Premio Mia Martini nel 2016 e interprete di talento dalla voce intensa e brillante, Rosmy si è da sempre distinta per l’impegno sociale e culturale ROSMY torna con “Dare tutto per non scomparire” (feat. Alter Echo String Quartet). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
