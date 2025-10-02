Rosignano Solvay | Perseguita e minaccia di morte l’ex fidanzata | 40enne arrestato per stalking

L’ha minacciata, pedinata, offesa e molestata sul posto di lavoro. Tanto da costringerla a cambiare stile di vita. Fino a quando lei, stremata, non ha sporto denuncia. Un quarantenne lo scorso 12 settembre è stato arrestato dalla polizia per stalking a danno della ex fidanzata e accompagnato in. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

