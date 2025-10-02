Rosa Ricci | il trailer svela il passato dell’eroina di Mare Fuori

l’arrivo al cinema di “io sono rosa ricci”: il protagonista di mare fuori si trasforma in film. Il successo della serie televisiva Mare Fuori ha portato alla creazione di un film spin-off dedicato a uno dei personaggi più amati e complessi, interpretato da Maria Esposito. Questo nuovo progetto cinematografico promette di offrire un racconto intenso, ricco di emozioni e rivelazioni. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, il film intitolato “Io Sono Rosa Ricci” arriverà nelle sale italiane entro la fine di ottobre 2025. La produzione coinvolge nomi prestigiosi e collaborazioni internazionali, garantendo una qualità elevata e un respiro globale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Io sono Rosa Ricci, il film prequel di Mare Fuori arriva nelle sale

