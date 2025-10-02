Romics 35 al via | Ron Clements regista di Aladdin e La sirenetta è tra i Romics d' Oro di quest' edizione

Ron Clements, coautore del Rinascimento Disney degli anni Novanta con film come La sirenetta, Aladdin e Hercules, riceverà il premio Romics d'Oro alla carriera, nel corso della 35ma edizione del Romics alla Fiera di Roma, in programma dal 2 al 5 ottobre. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

