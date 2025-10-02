Romics 35 al via | Ron Clements regista di Aladdin e La sirenetta è tra i Romics d' Oro di quest' edizione

Ron Clements, coautore del Rinascimento Disney degli anni Novanta con film come La sirenetta, Aladdin e Hercules, riceverà il premio Romics d'Oro alla carriera, nel corso della 35ma edizione del Romics alla Fiera di Roma, in programma dal 2 al 5 ottobre. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Romics 35 al via: Ron Clements, regista di Aladdin e La sirenetta, è tra i Romics d'Oro di quest'edizione

Romics 35: Fantozzi, Febbre da Cavallo e altri grandi colonne sonore in un panel - Durante il Romics alla Fiera di Roma, in programma dal 2 al 5 ottobre, saranno festeggiate durante un incontro alcune grandi colonne sonore del cinema italiano, in presenza degli autori: Franco Bixio, ... comingsoon.it scrive

Romics, dal 2 al 5 ottobre la 35esima edizione alla Fiera di Roma: fumetti, musica, cosplay e il compleanno di «Peanuts» - Torna il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games con centinaia di eventi, mostre e oltre 350 stand di espositori del settore. Da msn.com