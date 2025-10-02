Romics 2025 potenziati i treni per raggiungere il Festival del fumetto
Roma, 2 ottobre 2025 – Anche quest’anno il Regionale di Trenitalia accompagna gli appassionati del fumetto, animazione, cosplay, cinema e games alla Fiera di Roma dal 2 al 5 ottobre 2025. In particolare, per questa 35° edizione del Festival, il Regionale di Trenitalia, in condivisione con Regione Lazio, potenzierà l’offerta di trasporto con 12 treni in più sabato 4 ottobre e 22 in più domenica 5, con una frequenza di un treno ogni 15 minuti nelle fasce di punta. I treni effettueranno t utte le fermate dalla stazione di Roma Tiburtina fino a Fiumicino Aeroporto. Inoltre, come lo scorso anno, 2 treni partiranno da Fara Sabina per consentire a chi abita nel quadrante nord della Capitale di raggiungere la fiera. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: romics - potenziati
Romics 2025 alla Fiera di Roma: programma e biglietti - Torna l’appuntamento più atteso dagli appassionati di fumetti, cinema, videogiochi, cosplay e cultura pop: Romics 2025, la grande fiera internazionale che ... Lo riporta funweek.it