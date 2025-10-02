Romics 2025 alla Fiera di Roma | programma e biglietti

Torna l’appuntamento più atteso dagli appassionati di fumetti, cinema, videogiochi, cosplay e cultura pop: Romics 2025, la grande fiera internazionale che si svolge due volte l’anno nella Capitale. L’edizione autunnale, la 35ª della sua storia, si terrà dal 2 al 5 ottobre 2025 presso la Nuova Fiera di Roma. Un programma ricchissimo. Quattro giornate di eventi, anteprime e spettacoli che trasformeranno Roma in un punto di riferimento per fan e professionisti del settore. Tra le novità più attese: Romics Special con premi dedicati a grandi artisti come Jason Shiga, Bastien Vivès e Martin Quenehen. 🔗 Leggi su Funweek.it