Romics 2025 alla Fiera di Roma | programma e biglietti

Torna l’appuntamento più atteso dagli appassionati di fumetti, cinema, videogiochi, cosplay e cultura pop: Romics 2025, la grande fiera internazionale che si svolge due volte l’anno nella Capitale. L’edizione autunnale, la 35ª della sua storia, si terrà dal 2 al 5 ottobre 2025 presso la Nuova Fiera di Roma. Un programma ricchissimo. Quattro giornate di eventi, anteprime e spettacoli che trasformeranno Roma in un punto di riferimento per fan e professionisti del settore. Tra le novità più attese: Romics Special con premi dedicati a grandi artisti come Jason Shiga, Bastien Vivès e Martin Quenehen. 🔗 Leggi su Funweek.it
Romics 35: La valle dei sorrisi con Michele Riondino raccontato dal regista alla Fiera di Roma
Durante il @RomicsOfficial alla Fiera di Roma, in programma dal 2 al 5 ottobre, saranno festeggiate durante un incontro alcune grandi colonne sonore del cinema italiano, in presenza degli autori: Franco Bixio, Fabio Frizzi e Vince Tempera. - X Vai su X
Alla fiera di Roma questo fine settimana c’è il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cosplay, Cinema e Games Corto Maltese, l’iconico marinaio di Hugo Pratt, è il volto della 35ª edizione di Romics! Per celebrare i 30 anni dalla scomparsa dell’ - facebook.com Vai su Facebook
