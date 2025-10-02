Rome Trial | cure su misura battono le terapie standard contro i tumori
In pochi anni la medicina di precisione è passata dalla promessa alla realtà clinica. Ora, il Rome trial rende questo passaggio definitivo, certificando con dati solidi la superiorità delle terapie personalizzate nei tumori solidi avanzati e aprendo uno scenario inedito per oncologi e pazienti. Un traguardo epocale nella lotta ai tumori Pubblicato sull’edizione di ottobre . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Terapie di precisione, Rome trial dimostra superiorità rispetto alle standard
