Rome Trial | cure su misura battono le terapie standard contro i tumori

In pochi anni la medicina di precisione è passata dalla promessa alla realtà clinica. Ora, il Rome trial rende questo passaggio definitivo, certificando con dati solidi la superiorità delle terapie personalizzate nei tumori solidi avanzati e aprendo uno scenario inedito per oncologi e pazienti. Un traguardo epocale nella lotta ai tumori Pubblicato sull’edizione di ottobre . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Terapie di precisione, Rome trial dimostra superiorità rispetto alle standard

rome trial cure misuraTerapie di precisione, Rome trial dimostra superiorità rispetto alle standard - Con la pubblicazione sul numero di ottobre di 'Nature Medicine', il Rome trial entra ufficialmente nella storia della ricerca oncologica internazionale. Segnala msn.com

Oncologia di precisione. Primo studio randomizzato al mondo conferma l’efficacia delle cure personalizzate. Un primato italiano - Con la pubblicazione sul numero di ottobre di Nature Medicine, il ROME Trial entra ufficialmente nella storia della ricerca oncologica internazionale. Secondo quotidianosanita.it

