Romanengo incidente frontale tra auto e furgone | 25enne incastrato tra le lamiere

Romanengo (Cremona), 2 ottobre 2025 – Terribile incidente frontale, poco prima delle 14, sulla Serenissima, nel rettilineo che da Romanengo porta a Ticengo. A scontrarsi una Renault Clio e un furgone Combo. Secondo gli accertamenti degli agenti della Polstrada, il furgone Combo, condotto da un uomo di 66 anni si è scontrato frontalmente con la vettura che proveniva dalla parte opposta e al cui volante c'era un ragazzo di 25 anni. Lo scontro è stato molto violento, tanto che il giovane è rimasto incastrato nelle lamiere della sua auto e per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Crema, i quali hanno lavorato per un quarto d'ora per riuscire a liberarlo.

