Roma-Viktoria Plzen via alla vendita dei biglietti | le info per i tifosi

Fitto programma per la Roma tra settembre e ottobre, con la squadra oggi in campo contro il Lille ( qui le probabili formazioni ) e chiamata poi all’ostica trasferta sul campo della Fiorentina ( arbitra Colombo ). Dopo la pausa per le Nazionali due nuovi appuntamenti importanti, entrambi all’ Olimpico, che vedranno la banda di Gasperini opposta all’Inter in campionato e al Viktoria Plzen nella terza giornata di Europa League (giovedì 23 ottobre alle 21:00). Proprio su quest’ultima partita giungono novità importanti per coloro che vorranno essere presenti allo stadio: è infatti partita oggi alle 12:00 la vendita libera dei biglietti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

